L’appello di Mattarella ai giovani | Abbattete i muri della solitudine I comportamenti spregevoli non oscurino le tante notizie positive Diffidare dei ragazzi è un errore

Questa mattina al Palazzo del Quirinale si è tenuta la cerimonia di consegna degli attestati di Alfiere della Repubblica, un riconoscimento destinato ai giovani. Durante l’evento, il presidente della Repubblica ha rivolto un messaggio ai giovani, invitandoli a superare la solitudine e a non lasciarsi ingannare dalle notizie negative, sottolineando anche che diffidare dei ragazzi rappresenta un errore.

Si è svolta in mattinata al Palazzo del Quirinale la cerimonia di consegna degli attestati di Alfiere della Repubblica. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Il meteo della Pasquetta: notizie positiveNelle giornate di Pasqua e Pasquetta la nostra Penisola verrà interessata da una zona anticiclonica che oltre a determinare tempo stabile e... Stress, solitudine e paura tra i giovani bellunesi: crisi di panico per 7 su 10. «I ragazzi fuggono da qui»BELLUNO - Uno su quattro: il 25,6% dei giovani bellunesi dichiara di procurarsi intenzionalmente dolore. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ore 14 2025/26 - Famiglia nel bosco, l'appello di Catherine al Presidente Mattarella - 29/04/2026 - Video; Mattarella richiama alla sicurezza sul lavoro: l’appello da Pontedera per il 1° maggio; Vigilanza Rai, ignorato l'appello di Mattarella: arriva lo sciopero della fame per uscire dallo stallo; Educazione civica e Costituzione, l’appello di Mattarella per il 25 Aprile. Vigilanza Rai, ignorato l’appello di Mattarella: arriva lo sciopero della fame per uscire dallo stalloPer tentare di sbloccare lo stallo in commissione di Vigilanza Rai, il deputato di Iv Roberto Giachetti inizia uno sciopero della fame. lanotiziagiornale.it Famiglia nel bosco, la madre Catherine pensa di scrivere una lettera a Sergio Mattarella per riavere i figliLa madre della famiglia nel bosco, Catherine Birmingham, ha detto di voler inviare una lettera a Sergio Mattarella per chiedere di riavere i figli ... virgilio.it "Ci sono parole da non dire, ma una devo citarla" Claudio Bisio apre la presentazione dei David di Donatello al Quirinale e davanti a Sergio Mattarella tira in ballo il caso Minetti con una battuta che spiazza la sala: https://fanpa.ge/vsTgX - facebook.com facebook Biennale di Venezia, parla Buttafuoco: "Siamo liberi e audaci, come dice Mattarella" x.com