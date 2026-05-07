Il presidente della Repubblica ha sottolineato l'importanza per i giovani di poter comunicare e sperimentare, evidenziando come quest'anno molte storie siano legate al tema della solidarietà. Durante un evento, ha ricordato che il filo che unisce le esperienze dei giovani è proprio la capacità di condividere e sperimentare valori di solidarietà. La sua dichiarazione si è rivolta a sottolineare il ruolo della comunicazione in questo percorso.

(Agenzia Vista) Roma, 07 maggio 2026 "Un filo che collega quest'anno molte vostre storie – come è stato ricordato - è “sperimentare e comunicare solidarietà”. Sono due campi – comunicare e sperimentare – di grande importanza in questo nostro tempo, così veloce e così globale nelle sue trasformazioni", così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante il suo intervento, in occasione della cerimonia di consegna degli Attestati d'Onore ai nuovi Alfieri della Repubblica. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev .🔗 Leggi su Iltempo.it

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Mattarella: I giovani devono poter comunicare e sperimentare

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