Il mercato del vino sta vivendo una diminuzione delle vendite sia nelle Marche che nel resto d’Italia. Per attirare i giovani e rilanciare il settore, si parla di adottare nuovi modi di comunicare il vino, con linguaggi più vicini alle loro preferenze. La sfida consiste nel trovare strategie che riescano a coinvolgere questa fascia di consumatori, al momento meno interessata rispetto al passato.

"Il mercato del vino è in calo, nelle Marche come in tutta Italia, e il suo futuro si gioca sul linguaggio dei giovani". In un momento di calo dei consumi, il vino deve imparare a parlare una lingua nuova: semplice, autentica e vicina ai giovani. È il pensiero di Giuseppe Cristini, enogastronomo e sommelier. I dati dicono che, dopo l’ultima vendemmia eccezionale, i consumi calano. Su può invertire la tendenza? "Occorre proporre esperienze reali, narrazioni dirette tramite ambasciatori formati: il consumo dev’essere consapevole, è così che si valorizzano territori come le Marche, dove il calo dei consumi si fa sentire, con numerose eccedenze di produzione invendute". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Per comunicare il vino ai giovani servono subito nuovi linguaggi"

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