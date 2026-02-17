Jovan Kirovski ha detto che Bartesaghi e Jimenez sono i modelli da seguire per i giovani del Milan, perché devono imparare a gestire la pressione. Durante la trasmissione ‘L’inferno del Lunedì’ su Milan TV, Kirovski ha sottolineato l’importanza di affrontare le sfide fin dai primi passi nel club. Ha anche aggiunto che i giovani calciatori devono abituarsi a vivere sotto gli occhi di tutti, proprio come fanno i loro compagni più esperti.

Dietro il progetto Milan Futuro c’è una visione internazionale e un profilo di spessore. Nell’ultima puntata de L'inferno del Lunedì, programma di Milan TV, è andata in onda l’intervista a Jovan Kirovski, sport development director rossonero dal 2024. Prima che dirigente, però, è stato calciatore: esperienze - tra le altre- con Borussia Dortmund, Manchester United e Sporting Lisbona, oltre a 62 presenze e 9 gol con la nazionale degli Stati Uniti. Dal 2013 al 2024 è stato direttore tecnico del LA Galaxy, oggi mette la sua esperienza al servizio del Milan. Ecco, di seguito, le sue parole. "Anche noi vogliamo vincere tutte le partite, io penso che nel Milan è importante che i nostri giocatori abbiano pressione, perché quando arriveranno a San Siro giocheranno con pressione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Kirovski: “Bartesaghi e Jimenez sono i nostri esempi. I giovani devono abituarsi alla pressione”

Jovan Kirovski, direttore tecnico del Milan Futuro, ha spiegato che il club lavora per far migliorare i giovani talenti, puntando su un esempio come Bartesaghi.

Jovan Kirovski, responsabile dello sviluppo sportivo del Milan Futuro, ha spiegato che i giovani calciatori devono affrontare partite difficili, come quelle in Serie C o Serie D contro giocatori più esperti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.