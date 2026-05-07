AGI - Centinaia di foto di famiglia, ricordi, strumentazioni, pagine di giornale. Un racconto di umanità e quotidianità quello che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato nella mostra allestita a Gemona del Friuli (Udine) dal Messaggero Veneto in occasione dei 50 anni dal terremoto del Friuli del 1976. Assieme al Capo dello Stato anche la premier Giorgia Meloni, accompagnati nella visita dal direttore e dal vicedirettore del quotidiano, rispettivamente Paolo Possamai e Paolo Monsanghini, e da Arnaldo Anichi, sindaco del Consiglio Comunale due ragazzi. Capo dello Stato e premier si sono soffermati a lungo davanti alle...🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Mattarella e Meloni a Gemona alla mostra "Friuli 1976. Una gran voglia di vivere"

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