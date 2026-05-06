Terremoto del Friuli i 50 anni dalla tragedia Mattarella e Meloni a Gemona Omaggio in cimitero e consiglio regionale straordinario | la diretta

Il 6 maggio 1976 la regione del Friuli fu colpita da un terremoto alle 21, che causò circa 1.000 vittime e ingenti danni. A distanza di 50 anni, si sono tenute cerimonie ufficiali con la presenza di alte cariche dello Stato, tra cui il presidente e il presidente del consiglio. Sono stati organizzati un omaggio al cimitero e un consiglio regionale straordinario, trasmesso in diretta.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Friuli, 6 maggio 1976, ore 21: il momento della catastrofe. Ricorrono oggi i 50 anni dal terremoto che sconvolse l'intera regione, provocando poco meno di mille morti, decine di migliaia di sfollati e la devastazione di interi paesi. A pagare una delle conte in vite umane più pesanti fu Gemona del Friuli, dove le vittime furono 400. E proprio Gemona è oggi al centro del programma delle celebrazioni che vede la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della premier Giorgia Meloni oltre all'esibizione delle Frecce Tricolori (meteo permettendo). Mattarella e Meloni a Gemona La premier Giorgia Meloni è giunta poco dopo le 16 al cimitero di Gemona per commemorare le vittime del terremoto.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Terremoto del Friuli, i 50 anni dalla tragedia. Mattarella e Meloni a Gemona. Omaggio in cimitero e consiglio regionale straordinario: la diretta Notizie correlate Terremoto del Friuli, i 50 anni dalla tragedia: le celebrazioni. Mattarella e Meloni al cimitero di GemonaFRIULI VENEZIA GIULIA - Friuli, 6 maggio 1976, ore 21: il momento della catastrofe. Il presidente Mattarella sarà a Gemona per i 50 anni del terremotoIl Friuli si prepara a commemorare uno dei momenti più significativi della sua storia recente con un ospite d’eccezione. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: 9000 pietre: il terremoto del Friuli 50 anni dopo; Francobollo dedicato al terremoto del Friuli; Terremoto del Friuli 1976: cronistoria, caratteristiche sismiche, danni e lezione del Modello Friuli; TG5: Il terremoto del Friuli del 1976 Video. 50 anni fa il terremoto che devastò il Friuli: programmazione speciale Rai per l'anniversarioIn occasione del 50° anniversario del terremoto che colpì il Friuli nel 1976, Rai Teche propone su RaiPlay, da mercoledì 6 maggio, un'antologia dei principali reportage dedicati al sisma. Friuli '76: ... msn.com Perché i terremoti del Friuli rappresentarono la prima importante lezione moderna per la sismologia italianaIl 6 maggio 1976 il Friuli fu devastato da un terremoto di magnitudo 6.5. Quasi 1000 morti e 200.000 senzatetto ... ilfattoquotidiano.it Corriere della Sera. . Terremoto Friuli, Mattarella e Meloni celebrano il cinquantennale - facebook.com facebook #6Maggio1976. #Terremoto del #Friuli. «Non si vede più nessuno piangere il secondo giorno dopo il terremoto.» (Gianni Rodari, 8 maggio 1976, Paese Sera) Il 6 maggio 1976 - 6 maggio 2026, corrono i 50 anni del terribile #terremoto che sconvolse il #Friuli. x.com