Dopo aver riportato i Fantastici Quattro sotto i riflettori della Marvel, il regista Matt Shakman è pronto a lanciarsi in una nuova, ambiziosa, sfida. Sarà lui, infatti, a dirigere un nuovo film per il franchise de Il Pianeta delle Scimmie, collaborando ancora una volta con lo sceneggiatore Josh Friedman. Sebbene i dettagli della trama siano blindatissimi, il cuore del film resterà fedele al DNA della saga. Rivisiteremo, pertanto, quel pianeta dove le scimmie rappresentano la specie dominante, esplorando nuove dinamiche narrative, con la speranza che possano rinfrescare e catturare nuovamente l’attenzione su un franchise nato nel lontano 1968 con uno dei film più iconici dell’universo fantascientifico e distopico.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Matt Shakman e il nuovo capitolo de “Il Pianeta delle Scimmie”: cosa sappiamo finora

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Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Il Pianeta delle Scimmie cambia tutto: reboot con Matt Shakman, cancellato il sequel de Il Regno; Il Pianeta delle Scimmie, annunciato un nuovo film. Ma non sarà quello che potreste pensare; Il Pianeta delle Scimmie: annunciato il nuovo film, diretto dall'autore di Fantastici 4!; I Fantastici 4: Paul Walter Hauser conferma i tagli Marvel e il caso Uomo Talpa.

Il Pianeta delle Scimmie, in arrivo un nuovo film con Matt Shakman, il regista di WandavisionMatt Shakman prende il timone del prossimo film del franchise, un'operazione che lo vede fare coppia fissa con Josh Friedman dopo le fatiche dei Fantastici 4. movieplayer.it

New PLANET OF THE APES Movie Lands FANTASTIC FOUR Director Matt ShakmanThe Planet of the Apes franchise isn’t slowing down anytime soon. In fact, it’s gearing up for another big-screen chapter, and it just tapped a director who’s been making serious moves in both TV and ... geektyrant.com

«Mettere uno così a gestire Cesare e compagni significa voler dare un'anima a tonnellate di effetti visivi, cercando quel calore umano che ha reso i primi capitoli della saga qualcosa di più di semplici film di fantascienza. » Matt Shakman lascia il mondo Marvel - facebook.com facebook

Stando a quanto svela Deadline, 20th Century ha in sviluppo un nuovo film de IL PIANETA DELLE SCIMMIE, diretto stavolta da Matt Shakman e scritto da Josh Friedman. Anche se ancora non confermato, pare non sarà un sequel de "Il Regno", ma una nuova x.com