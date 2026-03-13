Il nuovo proprietario il polo green Cosa sappiamo finora sul futuro dell' ex Unoaerre

Da gennaio 2023, la sede della storica azienda orafa di Arezzo, nota come ex Unoaerre, è passata a un nuovo proprietario che rappresenta il polo green. L'edificio, simbolo della tradizione locale, ora si trova sotto una nuova gestione, mentre dettagli sul futuro dell’immobile e sui piani di sviluppo non sono ancora stati resi pubblici. La vicenda interessa la città e il settore orafo locale.

Il complesso industriale è composto da due unità per una superficie complessiva pari a circa 75mila metri quadrati. È caratterizzato da una molteplicità di edifici e manufatti a diversa destinazione funzionale, tutti ricompresi nell'area per una volumetria totale di oltre 140mila metri cubi e una superficie edificata corrispondente a circa 28mila metri quadrati totali su un'area di circa 68.495 metri quadrati di superficie territoriale.

Il nuovo proprietario è un orafo. Cosa sappiamo dei piani futuri per l'ex Konz

