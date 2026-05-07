Nel settore delle acconciature per matrimoni del 2026 si osservano nuove tendenze ispirate alle passerelle e a celebrità come Margot Robbie. Si passa dall’effetto nuvola a stili più strutturati, con dettagli che richiamano le ultime collezioni di moda. I capelli delle spose si trasformano in elaborazioni più raffinate e innovative, mentre alcuni look delle star vengono adottati come riferimento per le future acconciature nuziali.

? Cosa scoprirai Come si trasforma l'effetto nuvola in un'acconciatura per spose?. Quali stili di Margot Robbie diventeranno i nuovi trend del 2026?. Cosa distingue lo stile Timeless Clean dal Poetic Flow?. Come adattare le nuove trecce botaniche ai tagli corti o bob?.? In Breve Collezione Nuvola di Salvo Filetti divide lo stile in Timeless Clean e Poetic Flow.. Modelli Couture e Chignon Nuvola propongono finiture lucide o morbidezza ariosa sulla fronte.. Ponytail Bijou e code basse rockabilly reinterpretano le classiche code di cavallo.. Stili ispirati a Botticelli e Raperonzolo utilizzano trecce tubolari e onde sinuose.. Il 7 maggio 2026 apre ufficialmente la stagione dei matrimoni con le nuove tendenze dell’hair design che dominano le passerelle e i red carpet estivi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matrimoni 2026: dalle passerelle a Margot Robbie le nuove acconciature

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