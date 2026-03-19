Le acconciature semplici e pratiche sono al centro dell’attenzione, con esempi che vanno dal micro bob fissato con una molletta di Jessie Buckley al lungo mezzo raccolto di Margot Robbie. Questi stili, facili da realizzare, si adattano a chi ha capelli di diverse lunghezze, offrendo soluzioni veloci e pratiche per l’uso quotidiano.

P er la vita di tutti i giorni, servono acconciature portabili e veloci, sia in caso di capelli lunghi, medi o corti. «Ogni stile di capelli racconta qualcosa della persona che lo porta: non è soltanto una scelta estetica, ma un vero linguaggio di stile che dialoga con la forma del viso, con la personalità e con il modo in cui si desidera presentarsi al mondo», spiega Giusi Cacciatore, hair director Mandarin Oriental e Four Seasons Milano. «Osservando gli ultimi red carpet, si possono individuare acconciature molto diverse tra loro, ma tutte accomunati da una forte identità». Ecco le idee suggerite all’esperta. Le acconciature che hanno fatto la storia, quando i capelli sono rivoluzione X Acconciature semplici per capelli corti: i micro bob. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal micro bob puntato con la molletta di Jessie Buckley al lungo mezzo raccolto di Margot Robbie, le acconciature semplici per capelli lungi, medi e corti

Articoli correlati

Leggi anche: La nail art con le uova e i capelli imprigionati di Margot Robbie in Cime tempestose

Margot Robbie che con le sue acconciature effetto nostalgia evoca la storia d'amore tra lei e Jacob Elordie nel film Cime TempestoseUn look che ha subito scatenano i preofesiosnisti dei trend che ci hanno visto una tendenza che dilagherà nel 2026.