Durante la cerimonia dei David di Donatello, l’attrice bolognese ha pronunciato un discorso di ringraziamento in cui ha espresso amarezza, sottolineando come spesso si riconoscano i grandi artisti solo dopo la loro scomparsa. La sua voce si è fatta sentire anche riguardo alle difficoltà dei lavoratori dello spettacolo, schierandosi dalla loro parte. La premiazione ha visto l’interprete ricevere il riconoscimento come miglior attrice non protagonista.

Un discorso di ringraziamento vibrante per l'interprete bolognese, premiata come miglior attrice non protagonista, che si è schierata dalla parte dei lavoratori dello spettacolo. Il discorso di ringraziamento di Matilda De Angelis ai David di Donatello 2026 è rimbalzato su tutti i media italiani. L'attrice, premiata per la miglior interpretazione femminile da non protagonista per Fuori di Mario Martone, ha infiammato la platea dei David schierandosi dalla parte dei lavoratori del cinema contro l'impoverimento culturale che stiamo vivendo. Che cosa ha detto Matilda de Angelis nel suo discorso di ringraziamento ai David 2026 Nel corso della lunga cerimonia di premiazione condotta da Flavio Insinna con il supporto di Bianca Balti, pesantemente criticati per la mancanza di chimica e ritmo nella conduzione, De Angelis è .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Matilda De Angelis, lo sfogo amaro ai David: "Ci accorgiamo dei grandi artisti solo quando sono morti"

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Premiata come Miglior attrice non protagonista, Matilda De Angelis ha pronunciato parole molto dure e politiche in difesa dei lavoratori dello spettacolo. #daviddidonatello #David71 x.com