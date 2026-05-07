Aurora Quattrocchi protagonista e Matilda De Angelis non protagonista sono le migliori attrici | chi ha vinto ai David di Donatello 2026

Durante la cerimonia dei David di Donatello 2026, tenutasi mercoledì sera a Roma, Aurora Quattrocchi e Matilda De Angelis sono state riconosciute come le migliori attrici. La manifestazione ha visto premiare le interpretazioni di entrambe, con Quattrocchi che ha vinto nella categoria principale e De Angelis tra le non protagoniste. La serata ha coinvolto numerosi professionisti del settore cinematografico italiano.

Aurora Quattrocchi e Matilda De Angelis sono state le trionfatrici dei David di Donatello 2026, andati in scena mercoledì sera a Roma. Un appuntamento arrivato all’edizione numero 71, che anche quest’anno ha celebrato il cinema italiano assegnando 26 premi. Aurora Quattrocchi e Matilda De Angelis sono le migliori attrici. Aurora Quattrocchi, 83 anni, ha vinto il David come miglior attrice protagonista per Gioia mia di Margherita Spampinato, mentre Matilda De Angelis, 30 anni, è stata premiata come migliore attrice non protagonista per Fuori di Mario Martone, ispirato a due romanzi di Goliarda Sapienza. GUARDA LE FOTO David di Donatello 2026: i look del red carpet e della serata.🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Aurora Quattrocchi (protagonista) e Matilda De Angelis (non protagonista) sono le migliori attrici: chi ha vinto ai David di Donatello 2026 Notizie correlate Leggi anche: David di Donatello 2026, al via la cerimonia: Matilda De Angelis miglior attrice non protagonista Altro che Hollywood! Da Matilda De Angelis a Bianca Balti e Valeria Golino, ecco chi ha vinto la gara di stile ai David di Donatello di quest'annoSubito dopo il Met Gala, i riflettori si accendono a Cinecittà per le stelle del cinema italiano. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: David di Donatello 2026 - Aurora Quattrocchi miglior attrice protagonista - Video; David di Donatello, Aurora Quattrocchi miglior attrice protagonista: Riaprite le sale; David, Aurora Quattrocchi migliore attrice protagonista; Aurora Quattrocchi vince il David di Donatello come Miglior attrice ?per il suo primo ruolo da protagonista. Aurora Quattrocchi vince il David di Donatello come miglior attrice protagonistaAll'attrice palermitana la statuetta per il ruolo in Gioia mia, di Margherita Spampinato, altra siciliana premiata come regista esordiente. Statuette anche alle costumiste Maria Rita Barbera e Gaia ... rainews.it Non se ne può più di quelle salette micragnose: Aurora Quattrocchi vince il David e dice quello che pensaAurora Quattrocchi, palermitana, 83 anni, vince il David di Donatello 2026 come miglior attrice protagonista per Gioia mia di Margherita Spampinato. blogsicilia.it Ce n'è voluto di tempo, ma finalmente il meritatissimo riconoscimento è arrivato! #AuroraQuattrocchi ha conquistato i #DaviddiDonatello 2026 e il suo discorso spontaneo ha travolto tutti con la sua energia. A 83 anni, l’attrice palermitana ha vinto il premio com - facebook.com facebook Aurora Quattrocchi vince come miglior attrice protagonista per «Gioia mia» #David71 x.com