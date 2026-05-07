Durante la cerimonia dei David di Donatello, un’attrice si è distinta per il suo intervento, definito tra i più toccanti e emozionanti della serata. Nota per la sua sensibilità e capacità di coinvolgere il pubblico, l’artista ha saputo trasmettere un messaggio sincero, ricevendo applausi e consensi da parte di colleghi e spettatori presenti. La sua presenza sul palco ha suscitato attenzione anche per la naturalezza con cui ha affrontato il discorso.

Matilda De Angelis è una delle giovani attrici più brave del nostro Cinema. Un’artista profonda, che dà anima ai proprio personaggi e che riesce sempre a trasmettere emozioni. E che dal palco dei David di Donatello 2026, dove ha ricevuto il premio come migliore attrice per Fuori, ha fatto uno dei discorsi di ringraziamento più belli, ricordando l’importanza della cultura, dell’arte e del cinema, in un Paese che grazie all’arte, alla cultura, e al proprio cinema, è diventato famoso, e maestro, in tutto il Mondo. Ma che negli ultimi anni sembra esserselo dimenticato. Il discorso di Matilda, fatto tra l’altro da una delle artiste più giovani premiate, ha commosso, strappato applausi e diventato virale.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Matilda De Angelis, il discorso più bello ed emozionante ai David di Donatello

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Premiata come Miglior attrice non protagonista, Matilda De Angelis ha pronunciato parole molto dure e politiche in difesa dei lavoratori dello spettacolo. #daviddidonatello #David71 x.com