Il 16 aprile 2026 alle 20:30, il Santuario di San Francesco da Paola a Matera ospiterà un concerto intitolato

Il Santuario di San Francesco da Paola a Matera ospiterà giovedì 16 aprile 2026, alle ore 20:30, un evento musicale di alto profilo intitolato Contrasti e armonia – da Mozart a Beethoven. L’appuntamento, parte integrante del Prospettive Music Festival 2026 organizzato dal LAMS, vedrà sul palco la violinista Abigeila Vosthina e la pianista Lucrezia Merolla, offrendo al pubblico un percorso che spazia dall’equilibrio classico alla forza del romanticismo. L’ingresso all’evento sarà e non sarà necessaria alcuna prenotazione. Un dialogo tra epoche attraverso il virtuosismo strumentale. La proposta artistica del festival mira a tracciare una linea evolutiva tra due giganti della musica europea, utilizzando il violino come elemento di connessione tra stili distanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, il violino sfida il tempo: Mozart e Beethoven a Matera

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