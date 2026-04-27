Leonardo Colafelice protagonista della Stagione Concertistica Federiciana con Radici e Orizzonti

Giovedì 30 aprile alle ore 20 si terrà un nuovo concerto della Stagione Concertistica Federiciana 2026, organizzata dall’Orchestra di Puglia e Basilicata. Tra i protagonisti ci sarà il pianista Leonardo Colafelice, che interpreterà un programma intitolato “Radici e Orizzonti”. L’evento si svolgerà in una location storica della regione, con ingresso libero e senza prenotazione. La serata rappresenta un’occasione per ascoltare musica dal vivo e apprezzare il talento dell’artista.

Prosegue con un appuntamento di grande rilievo la Stagione Concertistica Federiciana 2026, promossa dall’Orchestra di Puglia e Basilicata, che giovedì 30 aprile, alle ore 20.30, porterà sul palco del Teatro Vida di Gravina in Puglia il concerto dal titolo “Radici e Orizzonti”Protagonista della.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Stagione Concertistica Federiciana 2026, sei appuntamenti da marzo a giugnoIl 27 marzo spazio alla grande musica sinfonica con Fuoco, canto e rito, che vedrà l’Orchestra protagonista accanto a Valentino Favoino, direttore e... Il violinista Zanon, direttore artistico della Stagione Concertistica Aretina, protagonista alla Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi InvernaliArezzo, 5 febbraio 2026 – Il violinista Giovanni Andrea Zanon, direttore artistico della Stagione Concertistica Aretina, sarà tra i protagonisti...