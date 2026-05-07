Matera FdI | Finanziati numerosi comuni del Sannio per messa in sicurezza del territorio

Con la pubblicazione del decreto del Ministero dell’Interno, diversi comuni nella regione del Sannio hanno ricevuto finanziamenti destinati alla messa in sicurezza del territorio. La somma complessiva destinata a queste amministrazioni è stata resa nota attraverso il documento ufficiale, che dettaglia le risorse assegnate per interventi di prevenzione e tutela. La comunicazione è stata commentata da un rappresentante politico locale, che ha sottolineato l’importanza di questi fondi per migliorare la sicurezza nei territori interessati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tempo di lettura: 2 minuti “ Con la pubblicazione del decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante in allegato la graduatoria finale per l’assegnazione dei contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, arrivano risorse importanti anche per numerosi comuni della provincia di Benevento”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera, Segretario d’Aula del Senato della Repubblica. “ Si tratta – prosegue – di interventi fondamentali per la sicurezza dei cittadini e per la tutela del territorio, soprattutto in aree particolarmente esposte a rischi idrogeologici e criticità infrastrutturali.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Matera (FdI): “Finanziati numerosi comuni del Sannio per messa in sicurezza del territorio” Notizie correlate Emergenze nel Sannio: Errico (FI) incontra i Vigili del Fuoco per rafforzare la sicurezza del territorioNel corso del confronto è emersa la necessità di proseguire nel rafforzamento delle attività di prevenzione e gestione delle emergenze, alla luce... Sicurezza, strategia del Pd: "Un tavolo permanente nei comuni del territorio"Un tavolo permanente per parlare di sicurezza, perché – come ha chiesto anche il governatore Michele de Pascale – il centrosinistra deve fare "uno...