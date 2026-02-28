Sicurezza strategia del Pd | Un tavolo permanente nei comuni del territorio

Il Partito Democratico ha annunciato l’istituzione di un tavolo permanente dedicato alla sicurezza nei comuni del territorio. La proposta arriva in risposta alle richieste del governatore Michele de Pascale, che ha sollecitato un impegno più costante sul tema. L’obiettivo è creare un punto di riferimento stabile per affrontare le questioni legate alla sicurezza a livello locale.

Un tavolo permanente per parlare di sicurezza, perché – come ha chiesto anche il governatore Michele de Pascale – il centrosinistra deve fare "uno scatto" sul tema. Ma l'ultima iniziativa targata piddì non è "una risposta al presidente regionale" (che pure aveva chiesto di organizzare "gli Stati generali sulla Sicurezza"), piuttosto "un progetto su cui si lavora da tempo", puntualizza il segretario provinciale dem Enrico Di Stasi. E così è già pronto un odg destinato ad arrivare nelle aule dei consigli comunali di tutti i Comuni della provincia, a partire da quelli amministrati dal Pd (ma non solo), per chiedere "maggiore collaborazione...