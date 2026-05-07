Una studentessa di Giarre si trova tra i 75 migliori in Italia nella gara di matematica. Ha superato oltre tredicimila concorrenti nelle fasi di selezione. La sua performance le ha permesso di accedere alla fase finale della competizione. Ora si prepara a rappresentare il suo liceo alle finali di Cesenatico, dove si terranno le prove decisive. La squadra del Liceo Leonardo si appresta a partecipare a questa importante occasione nazionale.

? Punti chiave Come ha fatto Elisa a superare tredicimila concorrenti nelle fasi selettive?. Chi guiderà la squadra del Liceo Leonardo alle finali di Cesenatico?. Quale metodo ha permesso alla studentessa di sfidare i migliori talenti europei?. Perché questo successo mette in luce l'eccellenza delle competenze STEM locali?.? In Breve Elisa Muscolino ha superato tre fasi selettive tra 13.250 partecipanti totali.. La dirigente Tiziana D'Anna e il docente Giacomo Tropea hanno accompagnato la studentessa.. La squadra del Liceo Leonardo affronterà le finali nazionali a Cesenatico dal 7 al 10 maggio.. Il team olimpico è guidato dal capitano Matteo Maria Alia insieme a sei altri studenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matematica: la studentessa di Giarre è tra i 75 migliori d’Italia

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