Spettacolo e bagarre allo slalom Giarre-Milo | Di Bartolo sul gradino più alto Giarre Corse domina tra le scuderie

Lo slalom Giarre-Milo ha visto una gara intensa e combattuta, con un’ampia partecipazione di piloti e scuderie. La 25esima edizione ha aperto ufficialmente la stagione automobilistica in Sicilia, attirando numerosi appassionati e appassionate lungo il percorso. Tra i protagonisti della giornata, un pilota si è aggiudicato la vittoria, mentre le scuderie si sono sfidate in un confronto serrato tra le più competitive della regione.

Grande spettacolo e sfida serrata alla 25esima edizione dello Slalom Giarre-Milo, appuntamento che ha aperto la stagione automobilistica siciliana confermandosi tra le gare più tecniche e combattute del panorama regionale. La manifestazione, organizzata dall’Automobile Club Acireale in.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Slalom Giarre–Milo, al via la 25ª edizione: il 18 e 19 aprile torna lo spettacolo dei motoriTutto pronto per la 25ª edizione dello Slalom Giarre–Milo, in programma sabato 18 e domenica 19 aprile, primo grande appuntamento della stagione... Slalom Giarre-Milo, domani al via la stagione motoristica in SiciliaÈ tutto pronto per la 25esima edizione dello Slalom Giarre-Milo, in programma sabato 18 e domenica 19 aprile, appuntamento che segna ufficialmente... Una raccolta di contenuti Spettacolo e bagarre allo slalom Giarre-Milo: Di Bartolo sul gradino più alto, Giarre Corse domina tra le scuderieGrande spettacolo e sfida serrata alla 25esima edizione dello Slalom Giarre-Milo, appuntamento che ha aperto la stagione automobilistica siciliana confermandosi tra le gare più tecniche e combattute ... cataniatoday.it Slalom Giarre-Milo, domani al via la stagione motoristica in SiciliaSaranno 70 i piloti al via, un numero che testimonia il grande interesse attorno alla competizione organizzata dall’Automobile Club Acireale in collaborazione con la Scuderia Giarre Corse ... cataniatoday.it