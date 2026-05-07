Master medaglie in serie Scherma Ancona d’oro

Durante il recente campionato italiano di scherma Master a Riccione, gli atleti di Ancona hanno conquistato numerose medaglie, portando a casa risultati di rilievo. La competizione ha visto protagonisti schermidori della regione, che si sono distinti in diverse discipline, ottenendo medaglie d'oro e altri piazzamenti importanti. La presenza degli atleti anconetani ha contribuito a valorizzare la rappresentativa locale in questa kermesse sportiva.

Un campionato italiano di scherma Master superlativo per i colori anconetani con medaglie in serie a Riccione. Martedì il Club Scherma Ancona ha conquistato il titolo italiano nel fioretto maschile a squadre categoria A, salendo sul gradino più alto del podio con la formazione composta da Cesare Gaggiotti, Giovanni Gambitta e Marco Pennazzi. Un successo costruito con autorevolezza, attraverso un percorso netto nella fase decisiva della competizione. Nei quarti di finale, la squadra anconetana ha superato la Capitolina Scherma con il punteggio di 45-33, mostrando fin da subito solidità tecnica e compattezza. In semifinale è arrivata poi la vittoria contro il Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo, battuto 45-40 al termine di un assalto combattuto e gestito con lucidità nei momenti più delicati.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Master, medaglie in serie. Scherma Ancona d’oro Notizie correlate Atletica Endas Cesena protagonista ai Campionati italiani Master: otto medaglie e record ad AnconaA guidare il gruppo è stata ancora una volta Cristina Sanulli, protagonista con tre medaglie d’oro. Ancona d'oro nel fioretto a squadre ai Campionati italiani MasterANCONA – La scherma marchigiana festeggia un nuovo, prestigioso risultato ai Campionati Italiani Master di Riccione. Contenuti di approfondimento Si parla di: Master, medaglie in serie. Scherma Ancona d’oro. Master, medaglie in serie. Scherma Ancona d’oroCesare Gaggiotti, Giovanni Gambitta e Marco Pennazzi a Riccione vincono il titolo italiano nel fioretto maschile a squadre. Erman trionfa nell’individuale. msn.com Scherma Ancona protagonista ai tricolori MasterLa scherma marchigiana festeggia un nuovo, prestigioso risultato ai Campionati Italiani Master di Riccione. Il 6 maggio il Club Scherma Ancona ha conquistato il titolo italiano nel fioretto maschile a ... senigallianotizie.it