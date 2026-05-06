Ancona d' oro nel fioretto a squadre ai Campionati italiani Master

Da anconatoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Riccione, durante i Campionati Italiani Master, la squadra di fioretto di Ancona ha conquistato la medaglia d'oro. L’evento ha coinvolto atleti provenienti da diverse regioni italiane, con la rappresentativa marchigiana che si è distinta nella competizione a squadre. La vittoria rappresenta un risultato importante per il settore della scherma nella zona.

ANCONA – La scherma marchigiana festeggia un nuovo, prestigioso risultato ai Campionati Italiani Master di Riccione. Oggi, 5 maggio, il Club Scherma Ancona ha conquistato il titolo italiano nel fioretto maschile a squadre categoria A, salendo sul gradino più alto del podio con la formazione.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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