Ancona d' oro nel fioretto a squadre ai Campionati italiani Master

A Riccione, durante i Campionati Italiani Master, la squadra di fioretto di Ancona ha conquistato la medaglia d'oro. L’evento ha coinvolto atleti provenienti da diverse regioni italiane, con la rappresentativa marchigiana che si è distinta nella competizione a squadre. La vittoria rappresenta un risultato importante per il settore della scherma nella zona.

ANCONA – La scherma marchigiana festeggia un nuovo, prestigioso risultato ai Campionati Italiani Master di Riccione. Oggi, 5 maggio, il Club Scherma Ancona ha conquistato il titolo italiano nel fioretto maschile a squadre categoria A, salendo sul gradino più alto del podio con la formazione.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Atletica Endas Cesena protagonista ai Campionati italiani Master: otto medaglie e record ad AnconaA guidare il gruppo è stata ancora una volta Cristina Sanulli, protagonista con tre medaglie d’oro. Scherma, Campionati Italiani a squadre Fioretto: i titoli del venerdìSi sono aperti ufficialmente a Piacenza i Campionati Italiani a squadre di scherma 2026 con la prima giornata dedicata al fioretto. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Scherma: Ancona d'oro nel fioretto a squadre ai Campionati Italiani Master; Fioretto, per la jesina Alessandra Petrignani medaglia d'argento tricolore e vittoria della Coppa Italia Master; Scherma: Vincenzo Erman (Club Senigallia) è campione italiano. E vince anche la Coppa Italia; Camerano: sabato 9 maggio inaugurazione della mostra Fiori nell’Arte. Ancona capitale del Fioretto: sabato e domenica al PalaCasali la seconda prova Under 14 nazionale del Gran Prix Joy of MovingANCONA Per due giorni Ancona sarà la capitale del fioretto giovanile. Sabato e domenica al PalaCasali, che si conferma ancora una volta come un ottimo contenitore sportivo, andrà in scena la seconda ... corriereadriatico.it Alla discoteca Lanterna Azzurra, in provincia di Ancona, la notte tra il 7 e l'8 dicembre del 2018 morirono cinque minorenni e una mamma shorturl.at/eOFe5 x.com Diventano definitive le condanne per la strage di Corinaldo, in provincia di Ancona, alla discoteca Lanterna Azzurra, dove la notte tra il 7 e l'8 dicembre del 2018 morirono cinque minorenni e una mamma. La Quarta Sezione penale della Corte di Cassazion - facebook.com facebook