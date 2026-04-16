La transizione energetica approda in città prende avvio il progetto europeo ‘Energy2Act’

Sabato 18 aprile, nel pomeriggio, si terrà un evento al cinema multisala Eliseo, in viale Carducci, per presentare il progetto europeo ‘Energy2Act’. L’iniziativa, dedicata alla transizione energetica, avrà una durata di circa un’ora e trenta minuti, con un momento di avvio intorno alle 15:30. La giornata prevede interventi e discussioni sul tema, coinvolgendo rappresentanti delle istituzioni e altri soggetti interessati.

Sabato 18 aprile, dalle ore 15:30 alle ore 17:00, al cinema multisala Eliseo (viale Carducci) si terrà ‘(S)Lancio. Cesena in transizione’, l’evento pubblico e gratuito con cui l’amministrazione comunale di Cesena dà ufficialmente il via a ‘Energy2Act’, progetto europeo dedicato alla transizione.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Basilicata, studenti formati per la transizione energetica: un progetto GIS per il futuro del territorio.Un’ondata di innovazione pedagogica investe la regione Basilicata con l’avvio dei percorsi formativi “RinnovaMente per le Scuole”, un’iniziativa... Leggi anche: Transizione energetica: incontro pubblico con la Comunità Energetica “Levante” Approfondimenti e contenuti Si parla di: La transizione energetica approda in città, prende ufficialmente avvio il progetto europeo ‘Energy2Act’. Transizione energetica, siglato accordo tra Proxigas e Assotermica per gas rinnovabili nel residenzialeUn Protocollo d’intesa sulla diffusione dei 'green gas' e la transizione energetica è stato firmato oggi nella sede di Italgas Digital Factory a Milano da ... lapresse.it «La transizione green leva per la crescita»La sfida è trasformare la transizione energetica in una leva di crescita per il Sistema Paese. E si tratta sempre più di spingere sulle partnership tra pubblico e privato, ... ilmessaggero.it