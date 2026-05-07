Massimo Giannini rompe il silenzio dopo la bufera per la frase a diMartedì | parole fortissime

Da thesocialpost.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le polemiche scatenate dalle sue dichiarazioni a DiMartedì, il giornalista ha deciso di parlare pubblicamente per chiarire la propria posizione. Le sue parole sono state riprese sui social, dove sono state accolte con reazioni contrastanti. La discussione si è concentrata sulla valutazione dell’operato del governo e sulla stabilità politica, temi che hanno fatto discutere anche tra gli utenti online. Nessuna ulteriore comunicazione è stata rilasciata al momento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Bufera per le parole di Massimo Giannini a DiMartedì. Nel programma di La7, il giornalista si è espresso sulla tenuta del governo e sull’efficacia della sua azione con un paragone stigmatizzato sui social. “Se” una persona “passa gli ultimi 20 anni della sua esistenza immobile sulla sedia a rotelle senza fare nulla, è inutile aver vissuto così tanto. La stessa cosa vale per il governo”, le parole di Giannini, accompagnate dall’applauso del pubblico. L’intervento del giornalista è stato criticato aspramente da molti utenti. “Apprendo con sorpresa e amarezza di una polemica che mi riguarda, a proposito di una mia frase pronunciata a diMartedi....🔗 Leggi su Thesocialpost.it

massimo giannini rompe il silenzio dopo la bufera per la frase a dimarted236 parole fortissime
© Thesocialpost.it - Massimo Giannini rompe il silenzio dopo la bufera per la frase a diMartedì: parole fortissime

Notizie correlate

Leggi anche: Massimo Giannini, bufera per la frase a diMartedì: “Non ho insultato i disabili”

Massimo Giannini e la frase sui disabili: "Mi scuso, ma...". Arrampicata sugli specchiGli anglosassoni direbbero: "Sorry not sorry", che tradotto significa "Scusa ma non mi scuso".

Aggiornamenti e dibattiti

massimo giannini massimo giannini rompe ilMassimo Giannini, bufera per la frase a diMartedì: Non ho insultato i disabiliIl giornalista: Una manipolazione così vergognosa qualifica solo chi ha voluto distorcere in quel modo le mie affermazioni ... adnkronos.com

massimo giannini massimo giannini rompe ilLocatelli, 'vergogna per le parole di Massimo Giannini a diMartedì'Vergogna: lo scrive la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli sui social mostrando un video con quanto detto dal giornalista Massimo Giannini durante la puntata della trasmissione televisiv ... ansa.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.