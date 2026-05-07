Massimo Giannini rompe il silenzio dopo la bufera per la frase a diMartedì | parole fortissime

Dopo le polemiche scatenate dalle sue dichiarazioni a DiMartedì, il giornalista ha deciso di parlare pubblicamente per chiarire la propria posizione. Le sue parole sono state riprese sui social, dove sono state accolte con reazioni contrastanti. La discussione si è concentrata sulla valutazione dell’operato del governo e sulla stabilità politica, temi che hanno fatto discutere anche tra gli utenti online. Nessuna ulteriore comunicazione è stata rilasciata al momento.

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Bufera per le parole di Massimo Giannini a DiMartedì. Nel programma di La7, il giornalista si è espresso sulla tenuta del governo e sull’efficacia della sua azione con un paragone stigmatizzato sui social. “Se” una persona “passa gli ultimi 20 anni della sua esistenza immobile sulla sedia a rotelle senza fare nulla, è inutile aver vissuto così tanto. La stessa cosa vale per il governo”, le parole di Giannini, accompagnate dall’applauso del pubblico. L’intervento del giornalista è stato criticato aspramente da molti utenti. “Apprendo con sorpresa e amarezza di una polemica che mi riguarda, a proposito di una mia frase pronunciata a diMartedi....🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Massimo Giannini rompe il silenzio dopo la bufera per la frase a diMartedì: parole fortissime Notizie correlate Leggi anche: Massimo Giannini, bufera per la frase a diMartedì: “Non ho insultato i disabili” Massimo Giannini e la frase sui disabili: "Mi scuso, ma...". Arrampicata sugli specchiGli anglosassoni direbbero: "Sorry not sorry", che tradotto significa "Scusa ma non mi scuso". Aggiornamenti e dibattiti Massimo Giannini, bufera per la frase a diMartedì: Non ho insultato i disabiliIl giornalista: Una manipolazione così vergognosa qualifica solo chi ha voluto distorcere in quel modo le mie affermazioni ... adnkronos.com Locatelli, 'vergogna per le parole di Massimo Giannini a diMartedì'Vergogna: lo scrive la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli sui social mostrando un video con quanto detto dal giornalista Massimo Giannini durante la puntata della trasmissione televisiv ... ansa.it