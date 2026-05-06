Giannini il paragone miserevole offende vecchi e disabili | Un centenario su una seria a rotelle è inutile Come il governo video

Un commento di un noto commentatore ha suscitato molte reazioni sui social e tra gli utenti. Giannini ha paragonato il governo a un centenario su una sedia a rotelle, affermando che sarebbe inutile. La frase, considerata offensiva, è stata criticata per aver paragonato le istituzioni a una persona anziana e disabile, suscitando reazioni di sdegno e di condanna.

“Il governo è come un centenario, immobile su una sedia a rotelle. Inutile”. Massimo Giannini non poteva essere più insensibile ed incivile. Attaccare l’esecutivo Meloni facendo riferimento alla disabilità che costringe all’immobilismo tante persone è un paragone sciagurato e squallido. E’ accaduto a “diMartedì” da Floris su La7. Nel giorno in cui si sono tenuti i funerali di Alex Zanardi capace di trasformare la disabilità in orgoglio, coraggio e capacità di rialzarsi, le parole di Giannini suonano offensive, irricevibili. Giannini non ha percezione che spesso le persona immobilizzate per un destino cinico e baro sono di insegnamento perché dimostrano una forza d’animo fuori dal comune.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Giannini, il paragone miserevole offende vecchi e disabili: “Un centenario su una seria a rotelle è inutile. Come il governo” (video) Notizie correlate Rapina in monopattino a Torino: strappano due catenine d’oro ad una donna in sedia a rotelle. Il videoABBONATI A DAYITALIANEWS Assalto in pochi secondi davanti a un supermercato Una rapina estremamente violenta, avvenuta in pochi istanti, ha sconvolto... Rapina in monopattino a Torino: strappano due catenine d’oro ad una donna in sedia a rotelle. Il videoRapina violenta a Torino: una donna disabile e la figlia 19enne sono state aggredite l’11 marzo nei pressi di un supermercato in corso Romania.