La sedia a rotelle sul piede e il blackout della telecamera | cosa è successo al tram deragliato

Il tram di Milano si è deragliato venerdì 27 febbraio, provocando la morte di due persone e il ferimento di numerosi altri. Durante l’incidente, una sedia a rotelle si è trovata sul piede di una persona coinvolta e la telecamera di sorveglianza si è improvvisamente spenta. Le autorità continuano a raccogliere testimonianze e a verificare le cause dell’accaduto.

Il conducente riferisce di un trauma subito aiutando un disabile a salire sul mezzo che gli avrebbe causato fitte sempre più forti fino al mancamento Proseguono le indagini sull’incidente del tram di Milano dello scorso venerdì 27 febbraio, che ha causato la morte di 2 persone e il ferimento di altre decine, alcune delle quali in modo grave. Il punto centrale da chiarire in queste fasi è come sia stato possibile un incidente simile: il mezzo coinvolto è uno degli ultimi entrati in servizio e dispone dei più avanzati sistemi di sicurezza, il conducente è uno dei più esperti in servizio da Atm con 35 anni lavoro alle spalle. Quel mancato scambio, che ha poi portato allo scarrocciamento, deve avere una spiegazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

