Massimo Giannini contro La Russa per la frase sul 25 aprile ha smesso di vergognarsi di essere fascista

Un giornalista ha rivolto una critica dura a un politico durante una trasmissione televisiva. La discussione è nata dopo una frase pronunciata dal politico riguardo al 25 aprile, in cui si è detto che avrebbe smesso di vergognarsi di essere fascista. Il giornalista ha commentato proteste e accuse rivolte al politico, che ha replicato con dichiarazioni successive. La vicenda ha suscitato reazioni sui social e sui mezzi di informazione.

Il giornalista Massimo Giannini, ospite da Giovanni Floris a diMartedì su La7, ha attaccato frontalmente il presidente del Senato Ignazio La Russa, che in vista del 25 aprile ha dichiarato che renderebbe omaggio anche ai caduti della Repubblica di Salò. Per La Russa si tratta di un gesto di pacificazione, mentre Giannini ci vede la rivendicazione delle radici politiche. Ignazio La Russa sul 25 aprile “Quando ero ministro della Difesa, nessuno mi obbligava, ma andavo a rendere omaggio al monumento che c’è al cimitero di Milano ai partigiani e portavo una corona, poi andavo al Campo 10 dove sono sepolti molti ignoti, diversi caduti della Repubblica Sociale italiana“.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Massimo Giannini contro La Russa per la frase sul 25 aprile, "ha smesso di vergognarsi di essere fascista" Notizie correlate La Russa sul 25 aprile: "Commemorare anche i caduti di Salò"Si accende il clima in vista del 25 aprile ed è già scontro tra maggioranza e opposizione. La Russa sul 25 aprile: «Rifarei l’omaggio ai caduti della Repubblica di Salò»«Quando ero ministro della Difesa, nessuno mi obbligava, ma andavo a rendere omaggio al monumento che c’è al cimitero di Milano ai partigiani e... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Massimo Giannini: No al gas di Putin; Trump attacca il Papa, Giannini sulla reazione di Meloni: È la più trumpiana tra i leader e noi ne paghiamo il prezzo; Scontro Italo Bocchino - Massimo Giannini a Otto e Mezzo di Lilli Gruber: Porta rispetto, non sei conduttore; Meloni? È suonata la campana. Euforia da Gruber: la sparata di Giannini. Massimo Giannini contro La Russa per la frase sul 25 aprile, ha smesso di vergognarsi di essere fascistaDagli studi della trasmissione diMartedì il durissimo attacco del giornalista Massimo Giannini a Ignazio La Russa, presidente del Senato ... virgilio.it Giannini su La Russa: Non ha smesso di essere fascista, ha solo smesso di vergognarseneDurante diMartedì, Massimo Giannini ha commentato alcune dichiarazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa. la7.it Questa sera, tra gli ospiti di Giovanni Floris a #DiMartedì ci saranno: Massimo Giannini Rocco Casalino Silvia Ronchey Giuseppe Conte Nicola Gratteri Lella Costa Barbara Gallavotti Elisabetta Piccolotti Bruno Tabacci Francesco Giubilei facebook Massimo Giannini e'un polemista velenoso ma su una cosa ha ragione, il #campolargo non ha un programma e non ha idee, sono presi da smarcamenti e prove da leader, un campo santo che non saprebbe da dove cominciare su economina, sanita, scuola, x.com