Durante la festa patronale di Massafra, un giovane di 21 anni proveniente da Taranto è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di aver perseguitato l’ex fidanzata. L’episodio si è verificato in un momento di festa, portando all’intervento delle forze dell’ordine. L’uomo è stato condotto in caserma per le formalità di rito.

Tarantini Time Quotidiano Notte movimentata a Massafra, dove un 21enne originario di Taranto è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di atti persecutori nei confronti dell’ex fidanzata. I fatti si sono verificati durante i festeggiamenti patronali, nei pressi del luna park allestito in centro. Secondo la ricostruzione dei militari, il giovane avrebbe raggiunto la città con l’intento di incontrare la ex compagna, una 20enne del posto. Dopo averla individuata insieme a un altro ragazzo, il 21enne avrebbe iniziato a rivolgere minacce e insulti, per poi passare all’aggressione fisica nei confronti di entrambi, provocando lesioni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare le prime cure, mentre la vittima, in evidente stato di shock, ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Massafra, aggredisce l’ex durante la festa patronale: arrestato 21enne

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