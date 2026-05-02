A Massafra, un giovane in stato di ebbrezza ha aggredito i Carabinieri durante un controllo e si è dato alla fuga tra i locali della zona. Durante l'intervento, ha colpito un militare, procurando lievi ferite. Dopo la fuga, è stato rintracciato e portato in caserma, dove ha causato danni ai locali, danneggiando alcune attrezzature e oggetti presenti. La vicenda si è conclusa con l'identificazione del giovane e il suo accompagnamento in centrale.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il giovane a ferire un militare durante la fuga?. Quali danni ha causato l'uomo all'interno della caserma dei Carabinieri?. Perché l'arresto non è bastato a fermare le minacce del ventottenne?. Chi dovrà rispondere delle lesioni inflitte agli agenti intervenuti a Massafra?.? In Breve L'uomo di 28 anni ha aggredito due esercizi pubblici nel centro di Massafra.. Un carabiniere ha riportato ferite durante lo scontro fisico con il ventottenne.. Il sospettato ha danneggiato un pannello in plexiglass presso la caserma locale.. L'autorità giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari per il giovane aggressore.. Un uomo di 28 anni è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri a Massafra durante la notte del 1° maggio 2026, dopo aver scatenato il caos tra i locali del centro cittadino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Massafra, ubriaco aggredisce i Carabinieri e scappa tra i locali

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