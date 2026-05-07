Massafra accusa | ex fidanzata e nuovo compagno aggrediti e minacciati di morte durante la festa patronale arrestato 21enne Carabinieri

Durante la festa patronale di martedì scorso a Massafra, i carabinieri hanno arrestato un 21enne accusato di aver aggredito e minacciato di morte la sua ex fidanzata e il nuovo compagno. Secondo quanto riferito, le vittime sono state coinvolte in un episodio violento che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. I militari sono intervenuti sul posto per fermare l’uomo e procedere con le formalità di legge.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: La notte di martedì scorso, a Massafra, i Carabinieri della locale Stazione, con il supporto della locale Aliquota Radiomobile, hanno arrestato, nella flagranza del reato, un 21enne residente a Taranto, presunto responsabile di “atti persecutori” nei confronti dell’ex fidanzata. L’intervento si inserisce nel quadro delle procedure previste dal cosiddetto “Codice Rosso”, il protocollo operativo che garantisce priorità e tempestività nella tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Secondo quanto ricostruito nell’immediatezza dei fatti, il giovane si sarebbe recato intenzionalmente a Massafra per incontrare la ex, una 20enne del posto.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Massafra, accusa: ex fidanzata e nuovo compagno aggrediti e minacciati di morte durante la festa patronale, arrestato 21enne Carabinieri Notizie correlate Massafra, aggredisce l’ex durante la festa patronale: arrestato 21enneTarantini Time QuotidianoNotte movimentata a Massafra, dove un 21enne originario di Taranto è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di atti... Carabinieri circondati e aggrediti durante la Segavecchia: un giovane finisce arrestatoUn 21enne di origine straniera si trovava con un gruppo di amici in condizione di alterazione, tanto da rendere necessario l'intervento dei militari... Approfondimenti e contenuti Massafra, accusa: ex fidanzata e nuovo compagno aggrediti e minacciati di morte durante la festa patronale, arrestato 21enne CarabinieriLa notte di martedì scorso, a Massafra, i Carabinieri della locale Stazione, con il supporto della locale Aliquota Radiomobile, hanno arrestato, nella flagranza del reato, un 21enne residente a ... noinotizie.it Minaccia e picchia l'ex fidanzata alla festa patronale, arrestato 21enneAvrebbe visto la ragazza in compagnia di un coetaneo e per questo avrebbe iniziato a minacciare di morte entrambi, per poi aggredirli. L'uomo è accusato di atti persecutori ... rainews.it