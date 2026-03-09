Carabinieri circondati e aggrediti durante la Segavecchia | un giovane finisce arrestato

Durante la festa della Segavecchia, tre carabinieri sono stati circondati e aggrediti da un gruppo di persone. L’incidente è avvenuto sabato, nel primo giorno dell’evento a Forlimpopoli. Durante l’aggressione, un giovane è stato arrestato dalle forze dell’ordine. La situazione ha richiesto l’intervento immediato delle forze di polizia per gestire l’incidente.

Un 21enne di origine straniera si trovava con un gruppo di amici in condizione di alterazione, tanto da rendere necessario l'intervento dei militari Tre carabinieri sono finiti aggrediti durante la festa della Segavecchia. E' quanto si è verificato sabato, primo giorno della festa forlimpopolese. Un 21enne di origine straniera si trovava con un gruppo di amici in condizione di alterazione, tanto da rendere necessario l'intervento dei militari. Tuttavia, giunti sul posto i militari si sono trovati aggrediti dalla stessa persona, con calci e pugni. Una specie di ring, in cui altre persone hanno circondato la scena sostenendo l'aggressore e insultato gli uomini in divisa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

