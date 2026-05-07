Massa chiude in bacheca il titolo regionale Unvs Gli Over 40 di Franchini battono il Siena ai rigori

A Massa si sono conclusi i campionati regionali Unvs con la vittoria della squadra Over 40 guidata da Franchini, che ha battuto il Siena ai rigori dopo un pareggio 1-1 nei tempi regolamentari. Dopo il 90 minuti, il punteggio si è mantenuto in parità e la decisione è arrivata dagli shootout, che hanno premiato i padroni di casa con il risultato finale di 5-3. La formazione di Massa ha schierato Agnesini tra i pali e diversi altri giocatori, tra cui Mariotti, Lofrese e Fusco.

MASSA 5 SIENA 3 d.t.r. (1-1) MASSA: Agnesini, Mariotti, Lofrese, Marcuccetti, Della Maggiora, Milianti, Ceciarini, Kabashi, Fusco, Conti, Ceccarelli. A disp. Pucci, Mosti, Carlesi, Leka, Gallone. All. Franchini Roberto. SIENA: Carignani, Vannetti, Cret, Lorenzini, Capitani, Garozzo, Caroni, Calà Campana, Zagami, Guerranti, Guerrera. A disp. Kurti, Boscagli, Ruggero, Rossino. All. Peluso Claudio. Marcatori: 12’ p.t. Fusco (M), 28’ p.t. Zagami (S). PORTE A PIAGGE – La squadra di calcio della sezione di Massa dell’Unione Veterani Sportivi lo ha rifatto. La selezione apuana si è aggiudicata un altro titolo di campione toscano. Si tratta stavolta di quello Over 40 Unvs.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Massa chiude in bacheca il titolo regionale Unvs. Gli Over 40 di Franchini battono il Siena ai rigori Notizie correlate Il Prato batte l’Aquila Montevarchi, ma chiude terzo: ai playoff sarà sfida con il SienaPrato, 3 maggio 2026 - La sesta vittoria consecutiva non basta al Prato per agguantare il secondo posto nel girone E di Serie D. Basket Giovanile. Gli Under 15 Eccellenza Virtus Siena battono Valdelsa. Ora sono campioni regionali e tra i migliori 16 team italianiGrande risultato per la formazione U15 Eccellenza Stosa Virtus e nata dalla collaborazione tra Virtus e Mens Sana.