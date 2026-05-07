Massa bilancio con 10 milioni di avanzo | il centrosinistra critica

Il Comune di Massa ha approvato un bilancio con un avanzo di dieci milioni di euro. La cifra è stata oggetto di critiche da parte dell'opposizione, che ha accusato l'amministrazione di gestire la città come un'azienda, sollevando dubbi sulle modalità di utilizzo di questa somma. La discussione si concentra sulle decisioni prese e sui progetti che saranno finanziati con le risorse disponibili.

? Cosa scoprirai Come verranno utilizzati i 10 milioni di avanzo per il territorio?. Perché l'opposizione accusa il Comune di gestire la città come un'azienda?. Chi deve rispondere al rischio di allagamenti nelle zone periferiche?. Quali interventi urgenti serviranno per risolvere il degrado delle strade?.? In Breve Entrate correnti a 90 milioni con 20 milioni IMU e 19 milioni rifiuti.. Spese correnti per 73,5 milioni tra 17 milioni personale e 49 milioni servizi.. Debito comunale ridotto a 50 milioni rispetto ai 53,5 milioni del 2024.. Carioli e Bennati criticano degrado periferie e manutenzione caditoie per rischio allagamenti.. Il bilancio consuntivo di Massa chiude con un avanzo di 10 milioni di euro dopo la votazione avvenuta lo scorso 30 aprile, scatenando forti polemiche tra le opposizioni in aula.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Massa, bilancio con 10 milioni di avanzo: il centrosinistra critica Notizie correlate Enpaia chiude il bilancio 2025 con un avanzo di 27,1 milioniRoma, 29 aprile 2026 – La Fondazione Enpaia approva il Bilancio Consuntivo 2025 che chiude con un avanzo di 27. Treviglio: bilancio record con 15 milioni e un avanzo da 4 milioniLa gestione finanziaria di Treviglio mostra segnali di una tenuta strutturale che va oltre la semplice contabilità locale, consolidando un modello di... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Massa, approvato il bilancio consuntivo con 10milioni di avanzo. Il centrosinistra: Non siamo un'azienda, dobbiamo fare welfare non utili; Il Giro dei Bimbi arriva a Marina di Massa: sport, divertimento e tanti sorrisi su due ruote; Bilancio, i conti dell’ente: Aliquote fiscali invariate. Evasione, maxi recupero; Toscana: presidente Giani, soddisfazione per l’approvazione da parte del Ministero della Salute del bilancio regionale. Edoardo Mosti, 19 anni e un futuro davanti. Massa piange il suo ragazzo d'oro - facebook.com facebook Il tribunale di Massa annulla il fermo della Open Arms. L'ong esulta: "Salvare vite non è reato" x.com