A Marzocca si svolge un evento che combina musica e poesia, con Fiorina Piergigli protagonista. Durante l'occasione, l'autrice presenterà i suoi ultimi versi, che verranno interpretati musicalmente da un accompagnatore scelto. La serata prevede la lettura dei testi di Piergigli, seguita dall'esecuzione di brani che ne esalteranno le parole. L'evento si svolge in un contesto dedicato alla cultura e alla creatività locale.

? Cosa scoprirai Come si trasformeranno i versi di Fiorina Piergigli in musica?. Chi accompagnerà l'autrice durante la lettura dei nuovi testi?. Perché la ristampa di Donna Futura è fondamentale per l'autrice?. Cosa accadrà se la biblioteca raggiungerà la capienza massima?.? In Breve Sabato 9 maggio 2026 ore 17.30 presso Biblioteca Luca Orciari di Marzocca.. Mauro Pierfederici condurrà l'incontro con interventi musicali di Giovanni Forace e Patrizia Graziosi.. Associazione Culturale Nelversogiusto SenigalliaPoesia promuove l'evento per valorizzare gli autori del territorio.. Ingresso libero alla biblioteca fino al raggiungimento della capienza massima dei posti disponibili.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marzocca, musica e poesia: il doppio evento di Fiorina Piergigli

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