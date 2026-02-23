Altafiumara Polo Culturale accoglie Il Mito di Ulisse | tra poesia musica e arte

Altafiumara Polo Culturale ha ospitato “Il Mito di Ulisse” perché il pubblico cercava un’esperienza diversa. Il salone del Castello si è trasformato in un teatro, dove attori, musicisti e poeti hanno portato in scena una rappresentazione coinvolgente. La scelta di mescolare poesia, musica e teatro ha attirato molti spettatori, desiderosi di vivere un momento artistico intenso. La serata ha suscitato grande curiosità tra i presenti, che hanno apprezzato la performance.

Il Coro Città di Villa San Giovanni e i Poeti per la Pace hanno incantato il pubblico in uno spettacolo che è svolto tra le opere della mostra permanente ospitata nell'Odissea Museum Il salone del Castello di Altafiumara si è trasformato in un teatro d'eccezione per il debutto dello spettacolo "Il Mito di Ulisse", un'esperienza artistica unica che ha fuso poesia, musica e teatro davanti a un pubblico entusiasta. L'evento si è svolto tra le opere della mostra permanente ospitata nell'Odissea Museum, spazio artistico coordinato dal presidente del Polo Culturale Gaetano Bevacqua e dal direttore artistico di Altafiumara, Elisabetta Marcianò, in collaborazione con Daniela Surace e Sergio Basile.