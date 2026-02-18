Martina Franca | ambulatorio solidale nuova sede Inaugurazione domenica

Martina Franca apre domenica una nuova sede per l’ambulatorio solidale, un centro che offre assistenza sanitaria gratuita a chi ha difficoltà economiche. L’iniziativa nasce dall’esigenza di aiutare più persone in difficoltà, soprattutto in un periodo di crisi. La cerimonia di inaugurazione si terrà alle ore 11 e coinvolgerà diverse autorità locali e volontari. La nuova struttura si trova in centro, facilmente accessibile per tutti.

Di seguito il comunicato: L’Ambulatorio solidale di Martina Franca, Ente del terzo settore attivo nell’assistenza sanitaria alle persone che vivono un disagio economico e sociale, alle ore 11.00 di domenica 22 febbraio, inaugura la nuova sede del poliambulatorio, in via Cesare Pavese n.64 a Martina Franca. Accolti da Mario Motolese, Presidente Ambulatorio solidale di Martina Franca, parteciperanno alla cerimonia Donato Pentassuglia, Assessore alla Sanità Regione Puglia, Gianfranco Palmisano, Sindaco di Martina Franca e Presidente della Provincia di Taranto, Elena Convertini, Assessore comunale alle Politiche Sociali e Servizi alla Persona. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Un nuovo poliambulatorio per l’Ambulatorio Solidale di Martina FrancaL’Ambulatorio Solidale di Martina Franca apre un nuovo poliambulatorio questa mattina alle 11, dopo aver ricevuto fondi pubblici per ampliare i servizi offerti ai cittadini più poveri.

