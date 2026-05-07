Il PSG raggiunge la finale di Champions League | Enrique elogia la prestazione difensiva Neuer dice che al Bayern mancava l’istinto omicida

Il Paris Saint-Germain ha conquistato la finale di Champions League, attirando l’attenzione dei commentatori sportivi. L’allenatore del PSG ha elogiato la prestazione difensiva della squadra, mentre il portiere del Bayern Monaco ha dichiarato che ai bavaresi è mancato “l’istinto omicida”. In questi minuti si susseguono sui social commenti e polemiche riguardo alle sfide di ieri sera.

2026-05-06 23:51:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: L’allenatore del Paris Saint-Germain Luis Enrique ha elogiato lo sforzo difensivo della sua squadra che ha raggiunto la finale di Champions League pareggiando 1-1 in casa del Bayern Monaco nella semifinale di ritorno. Il sorteggio, che ha visto il gol iniziale di Ousmane Dembele annullato dal tiro di Harry Kane nei minuti di recupero della notte, ha suggellato una vittoria complessiva per 6-5 sui campioni della Bundesliga che li hanno visti raggiungere le finali consecutive mentre si preparavano a difendere il loro trofeo contro l’Arsenal.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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