Pusher in trasferta fermato con 75 dosi di cocaina

A Gaeta, nel Lazio, un ragazzo di 21 anni di origine straniera è stato arrestato mentre vendeva una dose di cocaina a un cliente. Durante l’intervento, le forze dell’ordine hanno sequestrato 75 dosi di cocaina. L’arresto è avvenuto in un’operazione di routine che ha portato al fermo del giovane. La sostanza stupefacente e il soggetto sono stati portati in commissariato per le procedure di rito.

Un ragazzo di 21 anni, di origine straniera, è stato arrestato a Gaeta, nel Lazio, mentre vendeva una dose di cocaina a un cliente. Il 21enne, residente nella provincia di Bologna, è stato arrestato in flagranza di reato. Come scrive LatinaToday, durante la perquisizione il giovane è stato trovato in possesso di 75 dosi di cocaina, per un totale di 48 grammi, già suddivise per essere vendute al dettaglio. Con sé aveva anche un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento delle dosi. Il giovane, come riferisce la testata, era già noto alle forze dell'ordine. Dopo il fermo è stato trasferito nel carcere di Cassino, sempre...