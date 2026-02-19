Il potere dei medi L’occhio di Mark Carney

Il premier canadese Mark Carney ha scatenato molto rumore quando ha criticato aspramente il ruolo dei media, accusandoli di distorcere le notizie e manipolare l’opinione pubblica. La sua presa di posizione nasce da un’esigenza di maggiore trasparenza e responsabilità nel giornalismo, soprattutto in un’epoca di fake news e informazione veloce. Carney ha anche sottolineato come i media possano influenzare le decisioni politiche e economiche, creando una realtà parallela che spesso allontana i cittadini dai fatti concreti. La discussione si concentra ora sull’impatto di questa critica sul settore giornalistico.

Il premier canadese cancella le illusioni sul vecchio mondo e costruisce quello nuovo. Un piano e un rischio Apriamoci al mondo: reagire al trumpismo si può. Il discorso di Mark Carney Il premier canadese Mark Carney non ha soltanto cancellato tutte le illusioni sul vecchio mondo, quello dell'ordine liberale che faceva perno sugli Stati Uniti e sull'alleanza transatlantica: sta anche cercando di costruire il mondo nuovo. Carney, sessant'anni, è premier da quasi un anno, e che piaccia o no a Donald Trump, senza di lui forse Carney non ci sarebbe mai stato. Quando si è candidato alle elezioni, dopo il tracollo del suo predecessore, Justin Trudeau, con cui non è andato mai d'accordo, il Partito conservatore, con il suo leader designato come "il Trump canadese", Pierre Poilievre, era destinato a prendere il potere.

Mark Carney e Xi Jinping annunciano un nuovo partenariato tra Canada e CinaIl 16 gennaio, durante una visita a Pechino, il primo ministro canadese Mark Carney ha annunciato un nuovo accordo con la Cina riguardante i dazi reciproci e l’importazione di auto elettriche.

Mark Carney diventa l’idolo degli anti-Trump a Davos (e Lutnick riceve fischi)Durante il World Economic Forum di Davos, l’intervento di Mark Carney, ex governatore della Banca d’Inghilterra e attuale figura di rilievo, ha attirato l’attenzione degli anti-Trump, segnando un cambiamento nel panorama della politica internazionale.

