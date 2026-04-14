Il primo ministro canadese ha acquisito la maggioranza parlamentare dopo le ultime consultazioni elettorali. Questa conquista gli permette di proporre e approvare nuove leggi senza dover dipendere dall’appoggio di altri schieramenti. La vittoria arriva in un momento in cui il paese si trova ad affrontare questioni legate a un contesto internazionale sempre più frammentato. La nuova maggioranza apre la strada a un possibile avvio di iniziative legislative su vari fronti.

Il primo ministro canadese, Mark Carney, ha ottenuto la maggioranza parlamentare: la vittoria gli consentirà di portare avanti un programma legislativo che, a suo dire, è necessario in un mondo geopolitico sempre più diviso. Lunedì si sono tenute tre elezioni suppletive in Ontario e Quebec, due delle quali in collegi elettorali –noti come circoscrizioni– che votano da tempo per i liberali. Il partito si è aggiudicato la circoscrizione di University-Rosedale, precedentemente occupato dall’ex vice primo ministro Chrystia Freeland, che si è dimessa dopo la nomina come consulente per lo sviluppo economico in Ucraina. In questo modo, il premier e i suoi hanno raggiunto quota 172 seggi nella Camera dei Comuni, composta da 343 seggi.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Canada, il premier Mark Carney aumenta la propria maggioranza parlamentare

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