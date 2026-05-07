Mario Tozzi l' affondo sul cane di Michele Serra | Spiace ma quei lupi sono estremamente utili

Un geologo e divulgatore scientifico ha commentato la notizia comunicata da un giornalista riguardo alla perdita del suo cane, che è stato divorato dai lupi in Val Tidone. Il commento si rivolge direttamente alla vicenda, sottolineando l’utilità di questi animali selvatici e esprimendo rammarico per l’accaduto. La notizia ha suscitato attenzione sui social e tra gli appassionati di natura e fauna selvatica.

Mario Tozzi risponde a Michele Serra. Il geologo e divulgatore scientifico commenta la tragica notizia data dal giornalista sulla sua newsletter: la perdita del suo cane, divorato dai lupi in Val Tidone. Una disperazione - è la premessa sulle colonne de La Stampa - che Tozzi condivide. Eppure - scrive - "nessuna di queste problematiche è posta correttamente, alcune si basano su presupposti falsi, e tutte sono frutto di quell'ideologia specista tipica dei sapiens che li porta a considerarsi 'custodi della natura' (!) e al vertice della piramide dei viventi. Ma tutte meritano una risposta, anche se scomoda". Per prima cosa va detto che "i lupi, insieme a tanti compagni selvatici, sono in espansione in tutta Europa grazie a inurbamento, abbandono dei terreni marginali, ritorno dei boschi, diffusione delle prede e protezione legale.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Mario Tozzi, l'affondo sul cane di Michele Serra: "Spiace, ma quei lupi sono estremamente utili" Notizie correlate Leggi anche: Sbranato dai lupi “Osso”, il cane di Michele Serra Michele Serra e il cane Osso sbranato dai lupiMichele Serra racconta oggi su Repubblica la morte del suo cane Osso, un segugio di 7 anni sbranato dai lupi. Contenuti utili per approfondire Sapiens sull’orlo di una crisi di nervi: Mario Tozzi a Rende per il RotaryMario Tozzi ospite del Rotary Club Rende e Cosenza. Giovedì 7 maggio l'incontro Sapiens sull'orlo di una crisi di nervi. Il celebre divulgatore scientifico presenta il suo ultimo libro Caro Sapiens ... cosenzapost.it Mario Tozzi sposa Silvia Ripà: ecco chi è l’archeologa 38enne che fa battere il cuore del geologoIl noto geologo e conduttore di Sapiens, 66 anni, convolerà a nozze con la docente universitaria ed editrice. La coppia ha 28 anni di differenza. ilfattoquotidiano.it