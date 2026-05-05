Michele Serra e il cane Osso sbranato dai lupi

Oggi un giornale ha riportato la vicenda di un uomo che ha raccontato la tragica perdita del suo cane, un segugio di sette anni, avvenuta recentemente. Secondo quanto scritto, il cane è stato sbranato dai lupi in un'area rurale. La notizia si concentra sulla descrizione dell’accaduto e sul dolore dell’uomo, senza ulteriori dettagli sui luoghi o altri aspetti legali coinvolti.

Michele Serra racconta oggi su Repubblica la morte del suo cane Osso, un segugio di 7 anni sbranato dai lupi. La casa del giornalista e scrittore si trova in Val Tidone sull’Appennino piacentino. Il cane era riuscito a scappare due anni fa da un’aggressione dei lupi. Stavolta non ce l’ha fatta. «Sono vent’anni che vivo in questa valle sperduta e spopolata», racconta Serra. «La mia tristezza oggi è grande. Prima di me l’hanno vissuta i miei vicini, che hanno perso un cane pastore per colpa dei lupi, e gli allevatori che si sono visti sbranare asini, puledri, pecore. Il lupo oggi vive ovunque nel nostro paese. È un caso straordinario di successo di ripopolamento.🔗 Leggi su Open.online Michele Serra: “Il mio cane Osso sbranato dai lupi in Val Tidone. Provo un dolore fisico” Notizie correlate Leggi anche: Sbranato dai lupi “Osso”, il cane di Michele Serra Leggi anche: Michele Serra e il "dolore fisico" per la morte del suo cane Osso, "sbranato dai lupi, seppellito in giardino" Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sbranato dai lupi Osso, il cane di Michele Serra; Michele Serra: Che strazio, il mio cane Osso sbranato dai lupi in Val Tidone; Il cane di Michele Serra sbranato dai lupi. Mi sento come uno che ha pagato un tributo alla natura. Servono interventi; Michele Serra e il dolore fisico per la morte del suo cane Osso, sbranato dai lupi, seppellito in giardino. Il cane Osso di Michele Serra ucciso dai lupi. Lo scrittore: Fino a quanti esemplari questo territorio può reggere?Il giornalista Michele Serra ha raccontato nella sua newsletter di aver perso Otto, il suo cane da caccia, sbranato da un branco di lupi ... fanpage.it Sbranato dai lupi Osso, il cane di Michele SerraL’episodio in Valtidone, il dolore del giornalista e opinionista per il cane protagonista di una pubblicazione ... ilpiacenza.it Il cane di Michele Serra sbranato dai lupi. Il giornalista: «Che dolore. Non si può vivere barricati, servono più tutele» x.com Michele Serra ha raccontato nella sua newsletter la perdita dolorosa del suo cane Otto, sbranato da un branco di lupi. Otto era un cane da caccia e protagonista anche di un libro scritto da Serra. Viveva in libertà nei boschi dell’Appennino, vicino alla casa del - facebook.com facebook