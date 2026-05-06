Marina di Candeli maxi restyling per il circolo del tennis | nuovi spogliatoi e dehor

Il Comune di Bagno a Ripoli ha approvato un progetto per la ristrutturazione completa del circolo del tennis di Marina di Candeli, situato lungo il fiume Arno. L’intervento prevede la realizzazione di nuovi spogliatoi e di un’area esterna con dehor. L’investimento totale ammonta a circa 450 mila euro, e si sta procedendo con l’avvio del bando per l’affidamento dei lavori.

Il Comune di Bagno a Ripoli ristrutturerà completamente il circolo del tennis di Marina di Candeli (sull’Arno) con un investimento complessivo di circa 450mila euro: approvato il progetto esecutivo, si avvia il bando per i lavori. L’intervento punta su accessibilità, maggiore funzionalità e.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Restyling campo sportivo. Obiettivo: nuovi spogliatoi Il terribile mondo degli spogliatoi del tennis, dove i campioni nemmeno si guardano in facciaC’è un paradosso al cuore del tennis professionistico che nessun responsabile marketing ha mai avuto il coraggio di mettere in evidenza: i migliori... Una raccolta di contenuti Marina di Candeli cambia look 200mila euro per spogliatoi e ufficiNell’agosto del 2023 l’allora amministrazione comunale aveva già approvato uno stanziamento da 100 mila euro da variazione di bilancio per dare un nuovo look a Marina di Candeli. Ora a più di un anno ... lanazione.it Marina di Candeli, l’impianto sportivo cambia lookNuovo look per Marina di Candeli: nuovi bagni, nuovi spogliatoi, nuova area di accoglienza. Manca solo il progetto esecutivo per dare il via al completamento del restyling dell’impianto sportivo ... lanazione.it