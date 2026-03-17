Restyling campo sportivo Obiettivo | nuovi spogliatoi

Nella frazione di Sasso Morelli, si stanno svolgendo lavori di restyling al campo sportivo, con l’obiettivo di realizzare nuovi spogliatoi. L’intervento è stato affidato dall’amministrazione locale ad Area Blu, che si occuperà della costruzione degli spazi destinati ai giocatori. I lavori rappresentano un intervento mirato a migliorare le strutture dell’impianto sportivo.

Lavori in vista nella frazione di Sasso Morelli. Area Blu ha infatti affidato l’intervento per la costruzione dei nuovi spogliatoi del campo sportivo. Da ieri mattina gli operai sono impegnati nelle verifiche e nei rilievi iniziali. Il cantiere vero e proprio aprirà tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima. Le operazioni sono state affidate alla ditta imolese Lacky impianti elettrici, che ha offerta un ribasso di circa il 15% sulla base di gara, per un importo di oltre 322mila euro più Iva. Il progetto era stato candidato nell’autunno 2023 al bando ministeriale ‘Sport e periferie’, senza ottenere il finanziamento. Nel... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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