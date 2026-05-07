Maria Sole Barbieri, personal trainer e fondatrice di MSB Training, sottolinea l'importanza di allenamento e nutrizione per ottenere risultati nel percorso di fitness. In un settore spesso affollato di promesse irrealizzabili, lei ribadisce che senza impegno e sacrifici concreti non si raggiungono obiettivi duraturi. La sua posizione si distingue per l’assenza di false promesse e per l’enfasi sulla fatica come parte essenziale del processo.

Nessuna falsa promessa di ottenere risultati senza fatica o di dimagrire senza i giusti sacrifici, Maria Sole Barbieri, personal trainer e founder di MSB Training, è una voce fuori dal coro nel panorama del fitness contemporaneo. Il suo metodo nasce dalla sua storia personale. Tennista agonista, deve abbandonare il suo sogno sportivo a causa di un grave infortunio. Ma l’esperienza sui campi da tennis, i viaggi in solitaria iniziati fin da piccola, le hanno permesso di costruire quella formazione cha l’ha portata a fondare un’azienda digitale da 3 milioni. Dopo il tennis, Maria Sole inizia a costruire competenze solide nello sport, partendo dallo studio della biomeccanica, della fisiologia e delle tecniche di allenamento.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Maria Sole Barbieri: “Per cambiare servono allenamento e nutrizione. Il resto è rumore”

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