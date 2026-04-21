Maria Sole Barbieri | alleno le donne con disciplina e divertimento

Maria Sole Barbieri, nata nel 1988, è un'ex tennista agonistica e madre di quattro figli. Dopo aver praticato il tennis a livello professionale, ha deciso di dedicarsi al mondo del fitness, creando un progetto imprenditoriale. Attualmente, gestisce una community di circa 65 persone, concentrandosi sull’allenamento femminile e combinando disciplina e divertimento nelle sue sessioni.

Classe 1988, ex tennista agonistica, quattro figli. Maria Sole Barbieri ha trasformato la disciplina appresa dallo sport in un progetto imprenditoriale nel mondo del fitness, costruendo una community che oggi conta 65.000 (fedelissimi) iscritte. Il suo motto? “ Se vuoi cambiare davvero, servono due cose: allenamento e nutrizione. Il resto è rumore ”. Niente scorciatoie, niente promesse facili, puntando su personalizzazione, sostenibilità nel tempo e divertimento. Una vita improntata sullo sport, inizia a giocare a tennis a otto anni e grazie al suo talento a undici è già nel mondo agonistico con competizioni nazionali e tornei in giro per il mondo.🔗 Leggi su Panorama.it

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