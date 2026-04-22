La sindaca di Durazzano ha risposto alle affermazioni dei gruppi consiliari del Partito Democratico e di “Dei Goti” di Sant’Agata de’ Goti, affermando che le carte ufficiali smentiscono le accuse e che gli inviti sono stati regolarmente inviati. La prima cittadina ha definito tutto il resto come rumore elettorale, sottolineando la validità degli atti amministrativi a sostegno della propria posizione.

Tempo di lettura: 3 minuti In merito alla nota diffusa dai gruppi consiliari del Partito Democratico e di “Dei Goti” di Sant’Agata de’ Goti, la Sindaca di Durazzano, Pasqualina Grasso, interviene per ristabilire la verità dei fatti, supportata da atti amministrativi inoppugnabili. “Le accuse di mancato coinvolgimento sono smentite dai protocolli ufficiali. Con la nota prot. n. 0001810 del 15 aprile 2026, il Comune di Durazzano ha convocato formalmente l’incontro pubblico tenutosi il 20 aprile. L’invito è stato regolarmente inoltrato via PEC al Sindaco di Santa Maria a Vico, quale Comune Capofila del Parco Dea Diana, con la richiesta esplicita di estendere la comunicazione a tutti i Sindaci dei restanti comuni che compongono il Parco Urbano Intercomunale.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cava Fossa delle Nevi, sindaca Durazzano: “Carte smentiscono la propaganda. Inviti regolarmente inoltrati, il resto è rumore elettorale”

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