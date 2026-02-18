Google Pixel e Chromebook | sicurezza facciale potenziata con nuova tecnologia a infrarossi Addio limiti di luce?

Google ha introdotto una nuova tecnologia a infrarossi per migliorare la sicurezza facciale su Pixel e Chromebook, consentendo di sbloccare i dispositivi anche in ambienti con scarsa illuminazione. Ora, grazie a questa novità, gli utenti potranno usare il riconoscimento del volto senza preoccuparsi delle condizioni di luce. La novità rappresenta un passo avanti rispetto alle soluzioni precedenti, che spesso avevano limiti in ambienti poco illuminati.

Google punta alla biometria avanzata: lo sblocco facciale come su iPhone arriva su Pixel e Chromebook. Google sta sviluppando un sistema di autenticazione facciale basato su hardware dedicato per i suoi dispositivi Pixel e Chromebook, una mossa che potrebbe rivoluzionare la sicurezza e l’usabilità di questi prodotti. La scoperta, emersa dall’analisi del codice sorgente di Android, suggerisce un approccio simile a quello di Apple con il suo Face ID, puntando a una maggiore affidabilità anche in condizioni di scarsa illuminazione. Questa evoluzione segna un ritorno alle origini per l’azienda, che aveva precedentemente sperimentato soluzioni hardware per lo sblocco facciale per poi optare per sensori di impronte digitali.🔗 Leggi su Ameve.eu

