Mare libero | la farsa della maggioranza

Una lettera inviata da un cittadino è stata pubblicata sulla redazione de ilfaroonline.it, affrontando il tema del mare libero. L’autore esprime alcune riflessioni sulla gestione della questione e sulle decisioni prese dalla maggioranza. Il testo si focalizza su aspetti specifici relativi alla situazione attuale e alle modalità con cui sono state affrontate le problematiche legate all’accesso e alla tutela del mare.

Riceviamo e pubblichiamo una lettera giunta alla redazione de ilfaroonline.it da parte di un cittadino. Quando si tentava di ripristinare la legalità, e a quanto pare si era fatto, infatti erano state date delle scadenze diverse per ciò che atteneva le nuove concessioni e le dovuti nuovi bandi di gara, alcuni già vinti con fatica pochi anni fa. tutto era regolare. Oggi la maggioranza del Municipio é fiera – lo dice in consiglio municipale – del risultato ottenuto sul lungomare di Roma perché inneggia alla legalità, si sente come la Spagna, si continua il processo ecologico. ma tutti questi anni perché hanno usufruito degli stabilimenti e non...🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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