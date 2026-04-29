A Bagnoli, le autorità hanno annunciato che l’accesso al mare sarà reso libero, in linea con il progetto di riqualificazione dopo l’evento legato all’America’s Cup. Inoltre, è previsto che i servizi lungo la costa siano affidati a concessioni, mentre l’accesso pubblico al mare sarà garantito senza restrizioni. Questa decisione fa parte di un piano di interventi in fase di definizione per la zona.

Tempo di lettura: 5 minuti “ Qui a Bagnoli tutto l’accesso al mare sarà libero. Almeno nel progetto che noi stiamo mettendo a punto sulla sistemazione successiva all’America’s Cup. L’accesso al mare dalla colmata sarà fatto con pedane”. Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine della visita alla mostra Terremoti d’Italia a Città della Scienza a Bagnoli. “ La nostra idea – spiega – è di dare in concessione i servizi, non l’accesso. Quindi si userà un modello di accesso libero, ovviamente ci sono poi dei servizi, cioè chi mette l’ombrellone, se tu te lo vuoi affittare, chi ti garantisce il chiosco se vuoi una bibita. Ma se vuoi portare il tuo ombrellone e sdraio puoi entrare”.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Bagnoli, Manfredi e Fico: “L’accesso al mare sia libero e i servizi in concessione”

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