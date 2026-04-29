Il sindaco di Napoli ha annunciato che sarà realizzato un accesso libero al mare a Bagnoli, con la creazione di pedane per facilitare l’ingresso alla spiaggia. Dopo l’evento della Coppa America, è previsto anche un parco sulla colmata. Inoltre, sono state stabilite nuove regole per le concessioni, che riguarderanno esclusivamente i servizi e non gli spazi destinati alla balneazione.

Il sindaco di Napoli illustra il progetto per la spiaggia di Bagnoli: pedane per raggiungere il mare, concessioni solo sui servizi e non sugli spazi. Lavori in corso su sigillatura, tombamento e dragaggio «Qui a Bagnoli tutto l'accesso al mare sarà libero. Almeno nel progetto che stiamo mettendo a punto sulla sistemazione successiva alla Coppa America. L'accesso al mare dalla colmata sarà fatto con pedane». Con queste parole il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha tracciato il futuro della spiaggia di Bagnoli, a margine della visita alla mostra Terremoti d'Italia a Città della Scienza. Il primo cittadino ha illustrato il modello pensato per la gestione degli spazi: «La nostra idea è di dare in concessione i servizi, non l'accesso.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Bagnoli, Manfredi: “Accesso al mare libero per tutti, parco sulla colmata dopo la Coppa America”

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